Formula E, Vergne: "Non sono favorito, si riparte tutti da zero"

19/10/2018

Jean-Eric Vergne, campione in carica, per tutti parte con i favori del pronostico nel nuovo campionato di Formula E. Per tutti, tranne lui: "Non mi vedo come quello da battere, si riparte tutti da zero" le parole alla nostra inviata ai test di Valencia, Anna Capella. Il francese spiega le nuove vetture ("Più semplici da guidare, soprattutto sulla frenata") e loda Massa: "Sembra già veloce, si è adattato in fretta. Il livello dei piloti si è alzato, mi piace".