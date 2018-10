Formula E, Sims e la Bmw firmano il primo giorno di test a Valencia

16/10/2018 di LUCA BUDEL

E’ una pagina importante, quella scritta a Valencia, nella breve storia agonistica della Formula E. Per la prima volta tutte e 22 le macchine di seconda generazione sono scese in pista per il primo di tre giorni di test sul circuito che tradizionalmente chiude il mondiale di MotoGP. Le “Batmobile”, come sono soprannominate le nuove monoposto, hanno girato per sei ore. L’avvio di una rivoluzione epocale con gare che non saranno più divise in due e l’ingresso ufficiale di colossi della produzione di serie. Il più veloce è stato Alexander Sims, con la BMW. Poi Lotterer con la DS Techeetah, quindi l’altra BMW di Da Costa.