Formula E, matrimonio tra Audi e Virgin Racing

21/09/2018

“Dopo quattro fantastiche stagioni in cui abbiamo ottenuto 7 vittorie e 19 podi, abbiamo deciso di intraprendere una nuova strada. Sin dall’inizio il nostro obiettivo nella serie è stato quello di lavorare con un costruttore, non producendo noi veicoli. Ora con Audi Sport e il proprietario di maggioranza dalla squadra Envision potremo puntare a combattere per il vertice. Per l'Audi si tratta del primo accordo come fornitore nella categoria “full electric”, ha detto il managing director di Virgin, Sylvian Filippi.



Soddisfatta anche Audi. "Grazie all’unione con Virgin avremo quattro Audi in pista pronte a combattere per punti e trofei. La squadra britannica è stata un riferimento sin dalla creazione della F.E per quanto concerne performance e attività fuori dai circuiti, ecco perché sarà un piacere equipaggiarli. Questa fiducia è inoltre la conferma dell’eccellente lavoro che stanno facendo i nostri ingegneri assieme al partner di Schaeffler”, le parole del numero uno tedesco, Dieter Gass.