Formula E, in vendita le monoposto della Gen1

21/08/2018

Quella conclusa a metà luglio a New York è stata l'ultima stagione per le monoposto di Formual E di prima generazione. Da dicembre, infatti, scenderanno in pista le Gen2, attese a una svolta storica grazie alla possibilità di non dover più fare il cambio macchina a metà gara. Ma le auto che hanno regalato grandi emozioni in questi primi anni di vita del camoionato elettrico non verranno rottamate. Anzi. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, sarebbero in vendita.

Appasisonati e collezionisti potrebbero portarsi a casa bolidi da corsa che magari in futuro varranno deici volte più di adesso. Si parla di cifre attorno ai 200mila euro per avere delle SRT-01E con telaio Dallara, motori elettrici McLaren da 250 cavalli e batterie Williams. Le monoposto sono di proprietà della Formula E stessa, che le aveva date in leasing ai team, ma non veranno messe all'asta. Per averle bisognerà essere ben dentro al mondo del motorsport. Insomma, un'occasione non per tutti. “Ritengo che la gente guarderà a questa era del motorsport con dei bei ricordi. Era l’inizio di qualcosa di speciale. Le attuali monoposto hanno ancora uno scopo, ci hanno regalato quattro stagioni di gare emozionanti, intense ed imprevedibili. So che c’è molto interesse da parte dei collezionisti e potrebbero anche essere usate per correre“, ha detto Alejandro Agag dando il via alla corsa per assicurarsele.