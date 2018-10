Formula E, Heineken sbarca nel Mondiale: contratto di cinque anni

16/10/2018

Heineken e Formula E hanno raggiunto un accordo grazie al quale il brand dell'azienda che produce birra diventa partner ufficiale dell'ABB FIA Formula E Championship. Una partnership di cinque anni che avrà inizio con la stagione 2018/2019 e vedrà Heineken diventare Official Beer and Cider Partner dei campionati per veicoli elettrici su strade urbane. Contemporaneamente all'esclusiva designazione di partner globale della Formula E, Heineken avrà i diritti di servizio del prodotto, attivazione e accesso agli eventi e ai circuiti principali della corsa, inclusi Santiago de Chile, Mexico City, Roma e New York.