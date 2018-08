Formula E, Filippi punta al riscatto nella prossima stagione

05/08/2018

“Non so quanto mi sia concesso rivelare dell'argomento, tuttavia posso dire che ho firmato un contratto lo scorso settembre ed è ancora valido. Quindi, a quanto sembra, rimarrò in Formula E e continuerò con lo sviluppo della Gen2. L'ho già guidata, ma abbiamo in programma altri test. Il team mi ha dato parecchia fiducia. Sicuramente vogliono di più e anch'io sento di poter fare meglio. So di non aver espresso il mio vero potenziale”, ha detto l'ex GP2 a motorsport.com.



Nessun dubbio, comunque, che il suo bilancio sia negativo: “È stato un anno orribile. Un po' come le montagne russe. Sono partito bene, mi sono dimostrato competitivo e poi ho avuto sfortuna. Roma avrebbe dovuto rappresentare la svolta, mi sentivo in forma ed ero molto motivato ed invece è andato tutto male. In qualifica sono mancato e in gara sono stato coinvolto in un incidente che non ho potuto evitare. Sarebbe stato importante ottenere un buon risultato trattandosi della mia corsa di casa. Da quel momento in avanti è stata una rincorsa che non ha portato a nulla. Rispetto alle attese ho senz'altro ottenuto meno e questo è un peccato”.