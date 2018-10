Formula E, il team Nio lascia a piedi Filippi

01/10/2018

Luca Filippi non correrà il prossimo Mondiale di Formula E. L'italiano, infatti, è stato lasciato a piedi dal team Nio che ha deciso di non confermarlo per la prossima stagione. Il rapporto di lavoro dunque si conclude dopo appena una stagione che sicuramente non l'ha visto brillare: come miglior risultato il decimo posto all'esordio a Hong Kong. In pole per sostituirlo c'è Tom Dillmann.



"In primo luogo vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Luca per il suo impegno nel ruolo di pilota con il team Nio. Ha intrapreso questo percorso con immensa dedizione e orgoglio", ha detto il presidente Gerry Hughes.



"Pur essendo una stagione inaugurale impegnativa per Luca, è rimasto concentrato ed energico e questo ha sicuramente aiutato la squadra con lo sviluppo iniziale della Nio 004 durante i mesi estivi. Tuttavia, con la quinta stagione fermamente a nostro avviso e con ambizioni audaci come le operazioni di gara di Nio, abbiamo deciso di apportare modifiche alla nostra formazione piloti e, di conseguenza, dobbiamo dire addio e buona fortuna a Luca".