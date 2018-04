La Formula E arriva a Roma: tutti i numeri del circuito cittadino dell'Eur

11 aprile 2018

Il countdown in vista del primo storico E-Prix sul circuito cittadino di Roma è iniziato e la capitale italiana è pronta a godersi una giornata ricca di duelli e sorpassi, ma anche di numerosi altri eventi che faranno da contorno alla Formula E. L'attenzione principale è ovviamente rivolta al Mondiale per auto elettriche, una novità per la quale a Roma è stato allestito un circuito da 2.860 metri, secondo per lunghezza solo al Circuit Moulay El Hassan di Marrakech, in Marocco. 21 le curve del tracciato, che alterna tratti veloci a tornanti lenti e insidiosi, dove non si possono escludere frenate al limite e manovre azzardate.