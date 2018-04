Formula E, attesa ed entusiamo tra i cittadini di Roma

12 aprile 2018

Grande attesa nel quartiere Eur di Roma, dove sabato 14 aprile dalla Cristoforo Colombo partirà l'E-Prix, la prima gara italiana su circuito cittadino della Formula E. "Matrix" è andata per le strade capitoline, transennate per gli ultimi giorni di preparazione al passaggio di queste monoposto elettriche, innovative ed ecologiche, che non rinunciano però alla velocità e sfrecceranno ben oltre i 200 km orari, per la gioia degli abitanti del quartiere. L'E-Prix tocca l'Italia per la prima volta nella sua quarta edizione, con 10 squadre, 20 piloti di cui uno italiano: Luca Filippi, che guida la cinese NIO.