Cinque cose che ancora non sai (forse) sulla Formula E

9 aprile 2018

Piloti, star e figli d'arte, lotta senza esclusione di colpi, auto da cambiare a batteria scarica. In vista del grande appuntamento di sabato 14 aprile, il primo E-Prix di Roma sul circuito cittadino all'Eur, ecco alcune cose che, forse, ancora non sapete sul mondo delle auto elettriche. A cominciare dai piloti, un bel mix di ex-campioni della Formula 1 e figli d'arte vogliosi di mettersi in mostra: Nick Heidfeld, Pique e Prost Jr. solo per citarne alcuni. La batteria di un'auto di Formula E è al litio ed ha una durata pazzesca: come ricaricare ben 4000 smartphones! Sapete, poi, cos'è il Fan Boost? Guardate il video per scoprirlo e sabato, in diretta ESCLUSIVA su Italia 1 dalle 12:40 e in streaming sul nostro sito, godetevi il primo E-Prix nella città eterna!