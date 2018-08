Se Alonso lascia a perderci è tutta la Formula 1

14/08/2018

Se un fenomeno come Alonso saluta la Formula 1 significa che qualcosa non funziona. Perdere uno dei più forti piloti di tutti i tempi rappresenta un segnale pessimo per lo sport e per chi dello sport in questione è appassionato. Fernando paga per errori suoi e di chi in questi anni lo ha seguito a livello manageriale. Ma paga soprattutto il fatto di non essere mai stato un pilota d’allevamento in batteria, un robot di talento come quelli che vanno di moda ora. Ragazzi senza personalità capaci solo di andare forte in macchina oppure figli di papà con una vagonata di dollari e capacità prossime allo zero.