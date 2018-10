Raikkonen svela il suo libro di... poesie: "Come Shakespeare"

05/10/2018

Sempre fuori dagli schemi: Kimi Raikkonen ha presentato il suo libro di... poesie. Sì, poesie, avete letto bene. A Suzuka il finlandese ha svelato la grande novità e ha scherzato su Instagram: "Come Shakespeare e Runeberg". Anche nel libro non è stato di molte parole rispecchiando al 100% il suo personaggio ermetico, non a caso si chiama Iceman, e non solo perché arriva dal nord.



Tre le poesie svelate che vi riportiamo.



"Finlandia"

In estate c’è la pesca

In inverno

la pesca è pessima



"Telefoni"

Sempre in silenzio

Non mi piace quando suona e

le persone stanno chiamando



"Suzuka"

Stretto in alcuni punti

Largo in altri

Dipende

Da dove sei