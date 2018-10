Quale scelta è peggiore: Lopetegui al Real o il ritorno di Alonso alla Renault nel 2007? Il pilota risponde su Twitter

30/10/2018

Forse Julen Lopetegui si sarà pentito di aver detto sì al Real Madrid proprio nel momento migliore della sua carriera da allenatore, a pochi giorni dall'esordio mondiale sulla panchina della Spagna . In poco più di quattro mesi il basco ha vissuto un incubo anche peggiore di quello avuto nei tre anni a Barcellona , terminato nel peggiore dei modi: 5-1 nel Clásico al Camp Nou ed esonero dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di Liga . Forse la colpa è stata sua e la sua scelta si è subito piazzata, secondo Marca, al nono posto della classifica delle peggiori decisioni prese dagli sportivi . Per intenderci, al secondo posto di questa speciale lista ci sono i Portland Trail Blazers che nel draft del 1984 scelsero Sam Bowie e non Michael Jordan o Charles Barkley o ancora John Stockton . Al quarto c'è Valentino Rossi che firmò per la Ducati nel 2011.

Tra i Blazers e Rossi il quotidiano spagnolo ha inserito al terzo posto Fernando Alonso, che nel 2007 dopo i contrasti con l'esordiente Lewis Hamilton alla McLaren tornò alla Renault dopo un solo anno con le Frecce d'Argento. Nel 2008 l'inglese, su McLaren, vinse il suo primo Mondiale. Alonso avrebbe quindi fatto una scelta peggiore di quella di Lopetegui, ma un utente di Twitter (tale @danimurspiff) la pensa diversamente. Così ha deciso di retwittare il comunicato del Real Madrid in cui si annunciava l'esonero dell'ex ct menzionando il pilota asturiano: "Complimenti, qualcuno ti ha superato nel prendere decisioni nefaste". E la risposta di Alonso non si è fatta attendere, con una semplice domanda ("Come quale?") accompagnata da diverse emoji di risata.

Como cual?? — Fernando Alonso (@alo_oficial) 29 ottobre 2018

Pues mira por donde, yo (el implicado) tengo menos! 5 años increíbles en Ferrari. Y estos años en los que SÓLO ha ganado Mercedes en f1 he podido probar las 500 millas, vencer las 24h de le MANS y crecer como piloto. Ristra buena buena — Fernando Alonso (@alo_oficial) 29 ottobre 2018

Que va!!! Si puedes tener tu opinión y la respeto!! Solo que a veces creo que olvidan los hechos, los datos...! Y más importante, el implicado, el que ha vivido esas cosas... está súper feliz y orgulloso. solo eso! Un abrazo y gracias — Fernando Alonso (@alo_oficial) 29 ottobre 2018

Mi opinión es que cuando corrías trasnochaba, deshacía planes... Y en estos últimos años dejó de pasar (salvo en Le Mans e Indianápolis). De todas formas era humor, espero que te haya hecho gracia. ¡Gracias a ti y a por la triple corona! — DaniMur / ZzazZ (@danimurspiff) 29 ottobre 2018

Finita lì? Non esattamente, perché Dani ha indicato esattamente quell'anno, ma non solo: "Dal 2007 al 2017 ne abbiamo un grappolo!". Alonso, risentito, gli ha spiegato di non essersi pentito affatto, almeno di tutto il resto: "Beh, guarda che io (l'implicato) ne conto di meno!".Una risposta che ha in qualche modo spiazzato Dani, che si è palesato come grande tifoso del due volte campione del mondo: "Stavo per ribattere ancora, però che c...,". Poi il chiarimento da parte di Alonso: "Ok, tu puoi avere la tua opinione e io la rispetto. Però a volte credo che si dimentichino i fatti, i dati... e soprattutto l'implicato, colui che ha vissuto queste cose, è super felice e orgoglioso. Solo questo! Un abbraccio e grazie!", con tanto di sorriso.A concludere tutto l'augurio e la dimostrazione di affetto del "contestatore": "La mia opinione è che quando correvi io passavo le notti in bianco, disfavo piani... e negli ultimi anni non è successo (a parte Le Mans e Indianapolis). Comunque era humor, spero che ti sia divertito. Grazie a te e in bocca al lupo per la Triple Crown".