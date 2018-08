La Nazionale piloti scende in campo con Gasly e Giovinazzi

28/08/2018

“Accendi il tuo cuore!” - Mercoledì 29 agosto alle ore 20.15 presso lo Stadio Breda di Sesto San Giovanni (Milano) si terrà il tradizionale appuntamento benefico della Nazionale Piloti: per l’occasione la squadra dei piloti sfiderà la Nazionale Calcio TV.



La Nazionale Piloti sarà rappresentata dal pilota Toro Rosso e già confermato in Red Bull per il 2019 Pierre Gasly; il terzo pilota Ferrari e Sauber Alfa Romeo Antonio Giovinazzi; l’ex formulista Vitantonio Liuzzi; l’ex pilota della Scuderia Ferrari Giancarlo Fisichella, il sei volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Emanuele Pirro; l’ex ferrarista e ora opinionista TV8 Ivan Capelli, il trionfatore nella Sprint Race di Formula 2 a Monaco e membro della FDA Antonio Fuoco; l’indonesiano Sean Gelael, secondo in Gara 1 di Formula 2 a Monaco e protagonista con Toro Rosso nei test F1 a Budapest; l’olandese Nyck De Vries, vincitore di Gara 1 di Formula 2 a Budapest e a Spa; l’italiano Luca Filippi impegnato in FIA Formula E, i piloti GT Marco Bonanomi e Gian Maria Gabbiani; i protagonisti nel Campionato Italiano Gran Turismo e nel TCR Italiano Giacomo Altoé e Giovanni Altoé; ex pilota di Formula 3000 e Formula 2000 Vito Popolizio; gli ex motociclisti Ezio Gianola e Michel Fabrizio; il portiere Matteo Munari; i giocatori professionisti Sandro Cois, Marco Gorzegno, Matteo Mariani, Oscar Damiani, Marcello Albino e Davide Mezzanotti. (Piloti confermati a oggi 28/08).



Un incontro tra sport e solidarietà. Un momento dedicato in cui il calcio si fa volano di messaggi importanti che trovano validazione in nobili progetti a supporto del prossimo e del territorio. Piloti, vip ed ex calciatori si sfideranno amichevolmente in un evento unico ed emozionante dove la solidarietà sarà la protagonista indiscussa: l’intero ricavato, infatti, sarà devoluto ad associazioni operative sul territorio.



Le realtà beneficiarie saranno la Fondazione “Le Olimpiadi del Cuore”, la Fondazione Piloti, la Pro Loco di Cologno Monzese e la Consulta dello Sport di Sesto San Giovanni.



I biglietti possono essere acquistati direttamente allo stadio il giorno della partita. Costo: 10 euro tribuna coperta, 5 euro tribuna scoperta.