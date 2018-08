I medici: "Ottimismo per Lauda, siamo molto soddisfatti"

04/08/2018

Prosegue in modo soddisfacente il decorso post operatorio di Niki Lauda, ricoverato in un ospedale di Vienna, a seguito di un trapianto urgente di polmoni. "Siamo molto soddisfatti del decorso operatorio. Prima dell'intervento le condizioni del signor Lauda erano estremamente critiche, i polmoni erano fortemente danneggiati e ricordiamoci che negli ultimi sette giorni era tenuto in vita da un pompa cuore-polmoni". Lo ha detto questa mattina il professor Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico di chirurgia toracica dell'Allgemeinen Krankenhaus (AKH) di Vienna, all'emittente austriaca oe24.TV.



Sulla ripresa del tre volte campione del mondo: "Ci vorrà del tempo, resterà ricoverato alcune settimane e siamo ottimisti", ha aggiunto Klepetko.