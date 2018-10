Gp Giappone: Ferrari, una strategia grottesca

06/10/2018 di LUCA BUDEL

Davanti continua a volare Lewis Hamilton che a Suzuka mette il timbro sulla pole numero 80, portandosi in scia la macchina gemella. Poi ti aspetteresti una seconda fila dalla tinta rossa. Invece no. Ai box Ferrari riescono a sbagliare l’impossibile con una strategia in qualifica oltre il limite del grottesco. Un campionario di orrori degno della tempesta perfetta, come se al muretto avessero avuto ragazzini messi lì per fare apprendistato. I risultati sono ovviamente drammatici. Raikkonen quarto, Vettel addirittura nono (poi ottavo per la penalità a Ocon).