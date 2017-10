Williams, Massa: "Voglio continuare anche nel 2018"

5 ottobre 2017

Il circus della F1 sta aspettando la decisione della Williams su chi affiancare a Lance Stroll nel 2018. Anche Felipe Massa è in attesa: "Penso di poter far bene e di poter correre un altro anno. Sono rilassato e aspetto la decisione del team". Nel paddock si parla molto di un test in programma per Kubica e Di Resta: "Non so nulla e penso che per me non cambia niente".



Il numero 19 è in trattativa per il rinnovo: "Lo scorso anno non sapevo cosa avrei fatto nel 2017, l'idea era quella di non correre. Sono predisposto a esserci per un'altra stagione ma toccherà al team decidere. Ne stiamo parlando. Sicuramente penso di poter fare un buon lavoro, ma va trovata la giusta soluzione che renda contenti tutti. Se la mia permanenza farà felice tutti, io resterò. Non c'è una scadenza, ma sarebbe positivo per tutti sapere prima del Brasile", ha concluso.