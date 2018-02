Wehrlein lascia la F1 e torna nel DTM

7 febbraio 2018

Pascal Wehrlein dice addio alla Formula 1 e torna nel DTM. Dopo due anni nel circus al volante di Manor e Sauber, il giovane tedesco ha deciso di tornare al volante della Mercedes nel campionato che l'ha visto trionfare nel 2015: "Ho dei ricordi bellissimi del DTM, non ultimo il titolo vinto nel 2015, ma anche il forte spirito di squadra e tante belle esperienze vissute con i ragazzi. Ho continuato a seguire il campionato anche durante la mia parentesi in Formula 1 e sono stato anche in circuito a diverse gare per supportare la squadra. Le cose sono cambiate molto rispetto alla mia ultima stagione ad Hockenheim nel 2015. Ma mi piacciono le sfide e non vedo l'ora di scendere in pista per la prima volta con la nostra nuova vettura".



Sarà l'ultimo anno della Mercedes nel DTM prima di concentrarsi in Formula E e il giovane tedesco potrebbe essere il pilota di punta.