Vettel, qualifica sfortunata: partirà ultimo

30 settembre 2017

Aveva tutte le carte in regola per puntare alla pole position, ma Sebastian Vettel non ci ha potuto neanche provare. Una sfortuna nera per la Ferrari in Malesia. Il tedesco è stato tradito dalla sua nuova Power Unit, sostituita dopo le libere 3. Il ferrarista è sceso in pista nel Q1, ma nell'installation lap la SF70-H ha perso potenza. I meccanici ci hanno provato fino all'ultimo, ma il motorista non ha dato l'ok. Vettel partirà ultimo in griglia.

Solo quattro curve e poi il nuovo motore, la quarta evoluzione appena montata a tempo record, ha perso potenza: problema al turbo. Vettel ha subito comunicato con il muretto, ma i tentativi di reset non sono andati a buon fine. Rientrato ai box, i meccanici hanno provato in tutti i modi a rimetterlo in pista, ma il motorista non ha dato l'ok. Seb così è dovuto scendere dalla macchina e abbandonare le qualifiche. Il tedesco, però, non ha perso la testa e ha abbracciato tutti i componenti del team con un sorriso: "Non preoccupatevi ragazzi. Sono fiducioso per domani". Un bel gesto, bisogna tenere il morale alto per cercare la rimonta su Hamilton in campionato.