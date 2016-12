Vettel, incidente al via. Verstappen lo attacca: "Un idiota"

2 ottobre 2016

Dalla quinta piazza in griglia, Sebastian Vettel aveva bisogno di una grande partenza per costruire una gara da podio. Peccato che il tedesco della Ferrari sia stato troppo aggressivo alla prima curva dopo un buono start. Frenata lunga e Nico Rosberg colpito in pieno e mandato in testacoda. Sospensione anteriore sinistra rotta e SF16-H parcheggiata poco dopo. Manovra che ha danneggiato anche Max Verstappen , il quale ha subito attaccato Seb via radio: "È un pazzo, ha centrato Rosberg come un idiota".

VETTEL: "NON COMMENTO LE PAROLE DI MAX"

Poco dopo l'incidente Vettel si è presentato davanti ai giornalisti per spiegare l'accaduto: "La gara non è durata molto per me. Sono partito bene, ho cercato di superare Verstappen in frenata, Rosberg stava stringendo verso l'interno e io non sono riuscito a rallentare. È stata una stupida e sfortunata reazione a catena. Un peccato per me e per Nico. Ero fianco a fianco con la Red Bull di Max, ho fatto il mio meglio in frenata, ma sono scivolato lungo e ho colpito la Mercedes di Rosberg". Quando gli viene riferito l'attacco di Verstappen preferisce evitare la polemica: "Non c'è bisogno di commentare". Intanto il ferrarista è finito sotto investigazione da parte della direzione gara.