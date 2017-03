Vettel, gioia via radio: "Questa è per noi, forza Ferrari"

26 marzo 2017

"Forza Ferrari, questa è per noi!", queste le prime parole pronunciate da Sebastian Vettel una volta tagliato il traguardo da vincitore del primo GP della stagione in Australia. Poi il tedesco ha voluto ringraziare tutti: "È merito del team e di tutti gli uomini che lavorano a Maranello, questa è una grande macchina". Via radio sono arrivati anche i complimenti del team principal Arrivabene: "Sei stato bravissimo, grande. Un martello".