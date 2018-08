Vettel: "Con questa Ferrari possiamo vincere"

29/08/2018

"Con questa Ferrari possiamo vincere". Sebastian Vettel saluta così le migliaia di tifosi arrivati ai Navigli di Milano per ammirare dal vivo la Ferrari di F.1 e i suoi piloti in azione in occasione dello spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, per rendere accessibile a tutti, in città, lo show della F.1 e fare da traino al GP d'Italia a Monza, nel week end.



"Grazie ragazzi, grazie per essere qui - ha proseguito Vettel - spero in un bello show per voi anche in questo week end per Monza, con questa Ferrari penso possiamo fare una bella gara". Un tedesco molto... italiano. "Perché ho mangiato un sacco di pizza e gelato. Mi piace molto essere in Italia. Sono tedesco, sento il mio accento ma mi piace molto guidare per Ferrari. Questo è un weekend che provoca tante emozioni anche per un tedesco. Speriamo che avremo una bella gara anche per Kimi perché a Spa è stato sfortunato. Con questa Ferrari possiamo vincere".



Sul palco anche Kimi Raikkonen. "E' la nostra gara di casa, avremo tantissimo sostegno da parte dei tifosi - ha detto - speriamo di regalare loro un grande risultato. Spingeremo al massimo per fare bene in questo weekend e spero ci sia un risultato diverso per me rispetto a Spa. Siamo andati forte un po' ovunque quest'anno". E sulla manifestazione aggiunge: "Non è la prima volta per me a Milano, ma con la macchina di sicuro. E' grandioso incontrare i tifosi e per loro sarà grandioso vedere la Ferrari correre nel centro di Milano