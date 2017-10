Vettel, cambio rotto e penalità in Giappone?

2 ottobre 2017

Lo scontro con Lance Stroll potrebbe avere ripercussioni in Giappone per Sebastian Vettel . Il cambio della SF70-H, infatti, si sarebbe danneggiato: il pezzo è stato immediatamente spedito a Maranello, agli uomini in fabbrica toccherà il verdetto finale. La Ferrari potrebbe essere dunque costretta a sostituire il cambio della vettura numero 5 e quindi andare incontro alla penalità di cinque posizioni in griglia per il tedesco.

Il cambio deve durare sei gare e può essere sostituito, senza penalità, solo in caso di ritiro. Ecco qui il nodo perché Vettel ha tagliato il traguardo e ufficialmente non risulta ritirato, ma la sua Ferrari non è stata portata al parco chiuso. Da qui la discussione: penalità si o penalità no? In caso di sostituzione toccherà alla Federazione pronunciarsi.



Intanto in casa Ferrari stanno investigando anche sul problema che ha causato il ritiro di Kimi Raikkonen. Secondo i primi rumors potrebbe essere stato lo stesso che ha tagliato fuori Vettel dalle qualifiche del sabato, ossia un particolare del compressore del turbo: difetto di fabbricazione.