Vettel ai tifosi: "Speriamo di fare molto bene a Melbourne"

15 marzo 2016

Il Mondiale di F1 è ormai alle porte e Sebastian Vettel non vede l'ora di scendere in pista in Australia per verificare se il gap con la Mercedes si sia già ridotto come hanno fatto intuire i test invernali di F1. "I test di Barcellona sono andati bene - ha spiegato il campione tedesco della Ferrari - c'è sempre qualcosina da migliorare, ma siamo sulla strada giusta e speriamo a Melbourne di fare bene, molto bene...".

Vettel, dal suo sito ufficiale, si rivolge in italiano ai milioni di fans della Rossa.



"Ciao Ragazzi. Spero che tutto sia a posto da voi in Italia! Il mio italiano non è perfetto, ma cerco di imparare sempre di più... In ogni caso - aggiunge il quattro volte campione del mondo - non vedo l'ora di partire per "down under"... E' sempre un piacere cominciare il mondiale in Australia. Melbourne è una bella città, giovane e molto sportiva. C'e' sempre una bella atmosfera. Inoltre ci sono tantissimi tifosi della Ferrari che vengono al circuito a supportarci, arrivano perfino dall'Asia che è non molto lontana dall'Australia. Sì, da pilota questo è un GP davvero tutto da godere! Un gran saluto a tutti quanti voi, a prestissimo... Sebastian''.