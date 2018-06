Vettel: "Ricciardo in Ferrari? Non mi interessa"

26 aprile 2018

Sebastian Vettel non vuole essere disturbato dalle voci di mercato, in particolare da quelle su Daniel Ricciardo nel mirino della Ferrari per il futuro. Il tedesco è stato chiaro alla vigilia del weekend di Baku: "Non mi interessa, siamo stati insieme in un anno complicato per me, corre bene, ha vinto in Cina...". Poi anche una battuta sulla firma sul contratto: "Qui si tratta di mettere la firma su un pezzo di carta. E non posso essere io ad aiutare a farlo".