Vettel: "Mi sento meglio, c'è più trazione"

1 marzo 2017

C'è ottimismo in casa Ferrari dopo il terzo giorno di test F1 a Barcellona . Il primo commento positivo è di Sebastian Vettel : "Mi sento meglio dello scorso anno. Faremo meglio del 2016? Ci vuole tempo. Non ho la sfera di cristallo, ma due altre sfere... che non mi dicono molto".

La nuova monoposto piace a Vettel: "È una macchina nuova, diversa da guidare, così come le gomme, ed in generale quando una monoposto è complessivamente più veloce un pilota è sempre contento. La trazione è aumentata molto, ed è come un’aspirina, cura un po’ tutto".



La SF70H è molto diversa: "Velocità, dimensioni, carico aerodinamico, e ripeto, anche se il rettilineo sembra un po’ più lungo a causa della riduzione della velocità massima, è bello entrare in curva molto più veloci. Credo che l'unico inconveniente è che le vetture sono pesanti se le confrontiamo con quelle che anni fa avevano questo downforce. Sarebbe bello avere il carico aerodinamico attuale, ma con 150 chili di peso in meno, come 10 anni fa. Saremmo andati ancora più veloci, ed anche di parecchio...", ha detto a Motorsport.



L'obiettivo è quello di lavorare: "A Maranello stanno tutti dando il massimo, abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi, ma abbiamo avuto un buon inizio, qualcosa poteva andare meglio, ma credo che siano serviti a capire dove dobbiamo migliorare. La cosa più importante al momento è macinare chilometri e migliorare. Un dato importante emerso è l’affidabilità, già dallo shake-down di Fiorano tutto è andato bene, ma in termini di performance è ancora troppo presto per farci delle idee".