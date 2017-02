Vettel: "La mia Ferrari lotterà per il titolo"

21 febbraio 2017

I tifosi dovranno aspettare il 24 febbraio per vedere la nuova Ferrari , ma dopo un anno nero come il 2016 Sebastian Vettel è convinto che la monoposto avrà le carte in regola per giocarsi il Mondiale, dopo un digiuno che dura oramai da 10 anni. "Quando guardo la scorsa stagione nello specchietto retrovisore - le parole del tedesco - sono convinto che sia la Ferrari che io siamo sulla strada giusta".

Nell'intervista al settimanale SpeedWeek il pilota della rossa aggiunge: "Il team a inizio stagione sarà molto più avanti di quanto si creda e sono convinto che raggiungeremo gli obiettivi desiderati. Ho ancora grande fiducia nel mio progetto di diventare campione del mondo con la Ferrari e ci credo".



Vettel preferisce non lanciarsi in previsioni sui primi passi della vettura, anche perchè, spiega: "Abbiamo iniziato l'anno con un nuovo regolamento, con una nuova aerodinamica e pneumatici più larghi, il che si traduce in una maggiore velocità in curva, in tempi sul giro più bassi e in maggiori oneri per tutti i piloti. Penso che dopo tre o quattro gare avremo un quadro più chiaro su dove ogni auto e ogni pilota potrà arrivare".