Vettel: "Kvyat in una situazione non facile, ma non ho nessun problema con lui"

10 maggio 2016

Sebastian Vettel porge la mano a Daniil Kvyat dopo il doppio tamponamento a Sochi e l'incidente a Shanghai: "Con lui non ho nessun problema, è un bravo ragazzo". il russo, però, è stato retrocesso dal grande capo Red Bull sulla Toro Rosso a partire dal prossimo GP in Spagna e il ferrarista, alla rivista Auto Bild, ha commentato: "Non penso che abbia a che fare con quanto successo nelle ultime due gare, ma sicuramente non è una cosa bella per lui. La situazione non è né facile né piacevole per quanto lo riguarda".