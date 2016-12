Vettel: "Ferrari nervosa, ma miglioreremo"

21 ottobre 2016

C'è ottimismo in casa Ferrari nonostante il venerdì di Austin non sia stato dei migliori. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen durante i due turni di libere hanno lamentato gli stessi problemi di assetto. "La vettura era molto nervosa, nelle Libere 1 abbiamo perso molto tempo perché abbiamo perso un'aletta. La Ferrari che scenderà in pista sabato sarà migliore", ha detto il tedesco. Più freddo il finlandese: "Il solito venerdì...".