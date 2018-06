Verstappen contro Vettel: "È un idiota e ridicolo" Max attacca: "Grida via radio e la manovra contro Ricciardo..."

30 ottobre 2016

Dure parole di Max Verstappen a Sebastian Vettel dopo l'infuocato finale di gara. Il 18enne non le ha certe mandate a dire: "È davvero un idiota, il suo compertamento è stato veramente ridicolo. Criticate me? Bisogna criticare lui. È solo un grande frustrato, non so quante volte abbia usato un linguaggio scurrile in gara e nei team radio. Farebbe meglio a tornarsene a scuola. E la manovra su Ricciardo è stata scorretta".

Negli ultimi giri Verstappen ha disobbedito anche all'ordine del suo muretto di cedere la posizione a Vettel: "Non l'ho fatto perché non erano sicuri. Non mi hanno confermato la manovra. Perché se guardiamo quello che è successo alla prima curva...".



Non ci sarà nessun confronto con Vettel: "Parlare con lui? Devo parlare con la direzione gara per capire il motivo della mia penalizzazione".



Parole di fuoco per il diciottenne che non ha peli sulla lingua e dopo Spa si trova nuovamente al centro delle polemiche. Troppo aggressivo in pista e davanti ai microfoni.



RICCIARDO: "VETTEL SCORRETTO" Ricciardo ha fatto da eco a Verstappen: "Oggi è stato molto divertente negli ultimi dieci giri con Seb. Lui mi ha lasciato un po' di spazio e io ho fatto quello che è nel mio stile e che ha funzionato negli ultimi tre anni e ho provato il sorpasso, poi Sebastian ha girato quando ho frenato e questo non è giusto. È tutto l'anno che sono stato furioso con Max per queste cose, ma oggi Vettel ha fatto la stessa cosa".



La strategia dell'australiano è stata un azzardo: "Al primo giro con la Safety Car ero dietro a Max e ho cambiato strategia, mettendo le medie. L'idea era di arrivare alla fine con questa gomma ma a 15 giri dalla fine era distrutta e ho messo le soft ed era una buona strategia. Se non ci fosse stato il contatto con Seb il podio sarebbe stato possibile".

