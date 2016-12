Ufficiale: la Renault torna in F1

4 dicembre 2015

Nel Mondiale 2016 di Formula 1 ci sarà anche la Renault. Dopo le indiscrezioni sempre più insistenti, giovedì sera la storica casa francese ha ufficializzato l'acquisto della Lotus e il rientro nel Circus prima con un tweet e poi con un comunicato. "Gli ultimi dettagli forniti dai principali stakeholder in F.1 ci hanno dato la fiducia necessaria per accettare questa nuova sfida", ha spiegato Carlos Ghosn, ad del gruppo transalpino.

Dopo cinque anni di assenza, la Renault torna dunque in Formula 1 da protagonista, confermando la lettera di intenti firmata a settembre per acquisire la Lotus, in grossa difficoltà economica e salvata dall'intervento della casa francese. "Avevamo due opzioni: tornare al 100% o lasciare completamente. Io ho deciso di tornare", ha dichiarato Carlos Ghosn, chiarendo la posizione del marchio transalpino e pracisando che gli accordi chiave per il passaggio delle quote sono già stati firmati.

Tutto già fatto anche per quanto riguarda i piloti. Nel 2016 sulle Renault ci saranno infatti il venezuelano Pastor Maldonado e il debuttante britannico Jolyon Palmer. In F1 la Renault ha partecipato a oltrei 600 GP, ottenendo 168 vittorie, 12 titoli costruttori e 11 piloti. Il Circus riacquista un pezzo importante della sua storia.