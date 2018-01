Ufficiale: Alonso alla 24 Ore di Le Mans

30 gennaio 2018

"Non è un segreto che vorrei vincere la Tripla Corona: GP di Monaco F1, Indy 500 e 24 Ore di Le Mans. A Indy ci ho provato l'anno scorso, ma non ci sono riuscito. Quest'anno ho l'opportunità grazie alla McLaren di provare a vincere a Le Mans, sarà una grande sfida, tante cose potrebbero non funzionare, ma sono pronto e ansioso di battermi. Sono felice che la squadra abbia capito l'importanza che attribuisco a questa sfida, che, lo ribadisco, non mi distoglierà dall'obiettivo principale che resta la Formula 1 ed essere competitivi in ogni GP. Sono convinto che non siamo lontani dal riuscirci", le parole di Alonso.



Quest'anno la 24 Ore più famosa del mondo è in programma nel weekend del 16-17 giugno, tra il GP di Monaco e quello di Le Castellet.