Todt ricevuto da Papa Francesco: "Abbiamo pregato per Schumacher"

14 gennaio 2016

Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano il presidente della FIA Jean Todt , inviato speciale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale. Durante l'incontro il Pontefice e l'ex amministratore delegato della Ferrari hanno parlato anche delle condizioni di salute di Michael Schumacher . " Gli ho chiesto se voleva fare una preghiera per lui ed egli ha volentieri accettato ", ha spiegato Todt dopo l'udienza papale.

"E' stata una giornata densa, piena - ha dichiarato il francese a Radio Vaticana - Principalmente, in realtà, siamo venuti per parlare di sicurezza stradale e ho potuto constatare il tono positivo della nostra discussione, del nostro incontro". "Ho allargato un po' la discussione ai soggetti di cui ero interessato di parlare e ovviamente Schumacher è nel mio cuore - ha aggiunto -. Come tutti sanno, per me Michael è di famiglia".