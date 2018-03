Test F1 a Barcellona: Vettel da record nella terza giornata

8 marzo 2018

Se la giornata di mercoledì aveva visto la Red Bull di Ricciardo sugli scudi, la grande protagonista della terza giornata di test a Barcellona sul circuito del Montmeló è stata senza dubbio la Ferrari di Sebastian Vettel. Il tedesco sin dalle prime battute della giornata ha pigiato forte il piede sull'acceleratore, e se il tempo fatto segnare ieri da Ricciardo (1'18”047) aveva sbalordito, Vettel è riuscito a superarsi con le gomme hyper-soft facendo registrare record su record della pista (non ufficiali trattandosi di test) chiudendo la mattinata con un 1'17”182 davvero mozzafiato. Nella prima parte della giornata i migliori tempi, dopo quello del ferrarista, sono stati di Kevin Magnussen della Haas (1'18”360), Nico Hulkenberg della Renault (1'18”675), Pierre Gasly della Toro Rosso (1'18”758) e Stoffel Vandoorne della McLaren (1'18”855).



Ancora più lontane la Mercedes di Valtteri Bottas settima (1'19”532 completando ben 97 giri) e la Red Bull di Max Verstappen (1'19”842). Così alle 13, dandosi appuntamento nel pomeriggio quando Vettel con un carico di benzina maggiore avrebbe dato luogo alla simulazione gara, mentre Bottas avrebbe ceduto ad Hamilton il compito di girare sulla Mercedes.



Al termine della giornata il tempo di Vettel resta quello più veloce e a completare il quadro delle prime dieci posizioni, spiccano a sorpresa il secondo posto di Magnussen della Haas (con lo stesso parziale della mattinata) e il terzo di Gasly che migliora il fissando il cronometro in 1'18”363. In quarta e quinta posizione due Renault, quella di Hulkenberg (1'18”675) e poi quella di Sainz (1'18”725). Sesto tempo per la McLaren di Vandoorne (1'18”855) e settimo per la Sauber di Ericsson (1'19”244). Ottavo e nono miglior tempo della terza giornata a Barcellona rispettivamente per le Mercedes di Bottas (1'19”532) e Hamilton (1'19”575). Decimo tempo per la Williams di Kubica (1'19”629).