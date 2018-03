Test F1 a Barcellona, super Vettel fa volare la Ferrari

6 marzo 2018

Prosegue il countdown per l’inizio della stagione di Formula 1. Le monoposto sono tornate di scena a Barcellona sul circuito di Montmeló per i test ufficiali. Il maltempo della scorsa settimana ha condizionato sia la seconda sia la terza giornata di test, invece oggi il meteo è stato più clemente. Vetture in pista anche per dei test aerodinamici con gli appositi rastrelli per la raccolta dei dati. Per la Ferrari in pista Sebastian Vettel. Giornata sfortunata per Stoffel Vandoorne che a bordo della McLaren è stato costretto a fermarsi tre volte. Non è chiaro se i problemi alla MCL33 siano da imputare alla Renault o alla McLaren: sotto il cofano motore restano elevate le temperature a causa del surriscaldamento degli scarichi. Questo problema aveva già condizionato i test del team britannico la scorsa settimana che fu costretto ad aprire piccole feritoie sul cofano motore.



Sebastian Vettel è il più veloce registrando un crono di 1’20”396 sulla SF71H con gomme medie ed effettuando 168 giri. Segue Valtteri Bottas con un tempo di 1’20”596 registrato nella mattinata con la sua Mercedes, il pilota finlandese non è riuscito a migliorarsi durante la giornata nonostante gli 86 giri effettuati. Al terzo posto troviamo Max Verstappen che fa segnare un 1’20”649 in 127 giri a bordo della Red Bull. Poi Lewis Hamilton sull’altra Mercedes deve accontentarsi del quarto posto solo per qualche decimo (1’20'’808). Ottimo Pierre Gasly con 1’20”973 a bordo della Toro Rosso. Sesto Kevin Magnussen che ha registrato un tempo di 1’21”298. La Renault si piazza settima e ottava con Nico Hulkenberg e Carlos Sainz che fanno segnare rispettivamente 1’21”432 e 1’21”455. Al nono posto c’è la Williams di Sergey Sirotkin con un crono di 1’21”588. Chiude la top ten la Force India di Sergio Perez con 1’21”643.