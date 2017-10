Tapiro gigante alla Ferrari, Arrivabene: "Non siamo inferiori alla Mercedes"

11 ottobre 2017

Il flop orientale della Ferrari è culminato a Suzuka e "Striscia la Notizia" non poteva non recarsi a Maranerllo per consegnare un Tapiro d'Oro gigante. Insieme, però, a una candela di cera da sostituire a quella rotta da Vettel in Giappone o da usare come votiva per chidere aiuto ai santi in vista del finale di stagione. "Siamo tutti attapirati però non ci arrendiamo mai. Sono successe delle cose, non sono state piacevoli. Per vincere contro la Mercedes, e quest’anno l’abbiamo già battuta qualche volta, dobbiamo solo spingere ancora di più. Non siamo inferiori a loro, la macchina ha dimostrato di essere molto, molto buona", ha detto il team principal Maurizio Arrivabenbe a Valerio Staffelli..