Spagna, incendio nel cantiere del Ferrari Land

15 dicembre 2016

Non è stato un 2016 troppo fortunato per la Ferrari. Dopo una stagione senza vittorie in F1, ecco un incendio scoppiato mercoledì sera nel cantiere del Ferrari Land, il parco tematico interamente dedicato al Cavallino in costruzione a Tarragona, in Spagna. Squadre di vigili del fuoco sono dovute intervenire per domare le fiamme che hanno avvolto la riproduzione in cartapesta del veneziano campanile di San Marco, alta 25 metri.