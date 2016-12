Sfogo Vettel: "Sprecata un'altra buona occasione"

28 maggio 2016

Sebastian Vettel rosso di rabbia dopo il quarto posto nelle qualifiche del GP di Monaco. Prima lo sfogo nel team radio, poi la faccia arrabbiata davanti ai microfoni: "Sono molto deluso perché la macchina è molto competitiva. Stamattina siamo andati molto bene nelle libere. Nelle qualifiche non avevamo aderenza, durante il giro buono mi sono sentito a disagio. Ho sprecato una buona opportunità per arrivare davanti"

Il tedesco della Ferrari ora spera in una gara in rimonta: "Tutti si sono migliorati, ma io non mi sono sentito a mio agio. Abbiamo perso il ritmo e slittavamo troppo. Che peccato. La gara? Con la pioggia potrebbe cambiare qualcosa. Dipende da chi mi sta davanti, ci adatteremo".



Delusione anche per Raikkonen che partirà dalla 11.esima posizione: "Non è una grande giornata, ma succede. Abbiamo sostituito il cambio e speriamo in un miglioramento nella gara. Faremo il nostro meglio, speriamo nelle safety car. Dobbiamo avere un po' di fortuna".