Schumi compie 47 anni: "Continua a lottare fratello"

3 gennaio 2016

Schumi, nato a Hürth, in Germania, il 3 gennaio 1969, da oltre due anni è in lotta per la vita in seguito alla caduta di Meribel, sulle Alpi francesi, il 29 dicembre 2013, e si trova adesso nella sua villa di Gland, sulle rive del lago di Ginevra, per la riabilitazione.