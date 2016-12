Schumacher: piccoli miglioramenti e continui disturbi

“Piccoli miglioramenti, ma la strada è ancora lunga”. Così Sabine Kehm, manager di Schumacher ha descritto la situazione di Michael. Nessuna novità sostanziale, purtroppo. Sabine, in visita nel paddock di Barcellona, ha raccontato commossa e divertita il debutto del giovanissimo Mick, timido e riservato, alle prese con una schiera imponente di fotografi e giornalisti nel weekend del suo esordio (vincente) nelle corse automobilistiche e ha spiegato come paparazzi e giornalisti mantengano una sorta di assedio alla residenza della famiglia, situata a Gland, sul lago di Ginevra, con l’intenzione di fotografare Michael nei momenti che trascorre all’esterno della casa. Una casa trasformata in una moderna e attrezzatissima clinica specializzata, attorno alla quale si è reso necessario aumentare le misure di sicurezza. I tentativi sono costanti e sfruttano ogni mezzo, compreso pattugliamento del lago, pur di riuscire in un intento francamente morboso e invasivo. Il che aumenta lo stress di una famiglia già lungamente provata e decisa a proteggere (comprensibilmente) la propria privacy.