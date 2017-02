Sauber: Giovinazzi in pista per i test

20 febbraio 2017

Giornata di grandi novità per la Sauber. Dopo aver svelato la vettura per il Mondiale, la C36 dedicata ai 25 anni di presenza in Formula 1, il team svizzero ha fatto sapere che Antonio Giovinazzi sarà in pista per i test del Montmelò. La Ferrari, infatti, ha prestato il terzo pilota alla Sauber orfana dell'infortunato Pascal Wehrlein. L'ex Manor non ha recuperato dall'incidente della Corsa dei campioni a Miami di un mese fa. Chance per Giovinazzi, dunque, che lunedì scenderà in pista in Spagna per il primo test ufficiale per i team della Formula 1.



In Germania, intanto, danno per incerta anche la presenza di Wehrlein per il primo appuntamento del Mondiale, in Australia il 26 marzo. Il tedesco soffre di problemi al collo e non può allenarsi. L'italiano potrebbe così correre, a sorpresa, la prima gara della stagione.