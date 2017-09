Rosso pallido a Monza

Se lo scenario delle qualifiche sotto la pioggia appariva disastroso per la Ferrari, il sole della domenica lo ha migliorato di poco. Vettel ha chiuso la sua esibizione con un distacco da clessidra e ha perso la testa del mondiale. Ora insegue con 3 punti di distacco da un pilota come Hamilton che ha finalmente rintracciato lo stato di grazia.



Raikkonen ha beccato anche da Ricciardo, che con la Red Bull partiva addirittura dalla fila 8. Non benissimo insomma, con la classifica costruttori che offre una differenza nei valori in campo abbastanza vicina alla realtà.La Mercedes viaggia a quota 435 punti e la Ferrari è staccata di 62 lunghezze. Un’enormità quando qualcuno butta lì l’ipotesi di un divario nelle prestazioni ormai annullato. Citazione d’obbligo al “corretto” pubblico di Monza che ha coperto di fischi la meritata festa di Hamilton.