Rosberg è un uomo in fuga

Un uomo in fuga. E’ il titolo dello show che sta mettendo in scena Nico Rosberg , che a Shanghai ha allungato a quota sei la striscia di trionfi. Uno stato di grazia che coincide con lo smalto che Lewis Hamilton ha improvvisamente smarrito e con il resto del gruppo che pasticcia e poi è costretto a rimontare. Il biondo è lassù con 75 punti, gli stessi che hanno Hamilton e Ricciardo - secondo e terzo nel mondiale - facendo la somma. Più lontano Vettel, che di lunghezze deve recuperarne addirittura 42, un’enormità dopo 3 gare appena.

Cifre che sottolineano la forza della Mercedes che riesce a dominare con quello che fino all’anno scorso era il numero due, in attesa di recuperare il vecchio capitano, distratto forse da bella vita e benessere, sicuramente penalizzato da qualche problema tecnico imprevisto. Nico ha un vantaggio spaventoso che gli permette di attendere con serenità la trasferta in Russia dell'1 maggio. Per Vettel e Hamilton sarà invece complicato smaltire le scorie di questo inizio di stagione subito in salita. Per rosicchiare punti a Nico toccherà prendere rischi supplementari, senza la garanzia di tarpare le ali all’uomo in fuga.