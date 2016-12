Rosberg e Massa: "Il GP di Monza non si tocca"

21 luglio 2016

Anche i piloti cercano di difendere il GP d'Italia a Monza , in particolare Nico Rosberg e Felipe Massa . Il tedesco è cresciuto nel nostro Paese: "È una gara leggendaria, con un pubblico enorme di tifosi italiani e deve restare". A fargli eco anche le parole del brasiliano legato all'Italia per la sua esperienza con la Ferrari : "Un Mondiale senza Monza sarebbe tristissimo: l'Italia è una paese importante per la Formula 1".

L'Autrodromo brianzolo non ha ancora trovato un'intesa con Ecclestone per il rinnovo del contratto in scadenza e c'è l'ipotesi Imola: "Prima di tutto dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà. Ne parleremo dopo, ma non sarebbe bello perdere il Gran Premio d'Italia. Restare a Monza sarebbe meglio", ha detto il brasiliano della Williams in conferenza.



Stesso discorso per il tedesco della Mercedes: "Monza è una pista grandiosa, ma anche Imola è una bella pista".