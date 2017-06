Ricciardo, stoccata a Vettel: "A volte non pensa"

26 giugno 2017

Daniel Ricciardo, fresco vincitore del rocambolesco Gran Premio d'Azerbaigian, ha voluto dire la sua sul contatto che ha fatto tanto discutere tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. "Seb probabilmente a volte non pensa prima di agire - ha esordito il pilota della Red Bull in un'intervista alla BBC -. E' forse guidato dalla passione e dalla voglia. Io lo tispetto molto per la sua grinta e il suo amore per questo sport, che converte in una gran passione e a volte aggressività. Ma avete visto, a volte diventa matto... si fa prendere dall'impulso del momento".