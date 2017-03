Ricciardo: "Vettel sta volando, sorpreso dalla Ferrari"

15 marzo 2017

Daniel Ricciardo lancia la Ferrari . Il pilota della Red Bull è rimasto impressionato dalla Rossa nei test prestagionali: "È andata forte dal primo giorno. Mi auguro che si confermi a Melbourne, perché è un bene che qualcuno possa contrastare la Mercedes. Noi arriveremo, ci manca velocità". Vettel sfiderà Hamilton per il Mondiale: "Lewis resta il favorito, ma Seb può volare con la nuova Ferrari che sfrutta al meglio le gomme".

L'australiano, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si aspetta un grande Vettel: "Quando guida una buona macchina diventa ancora più forte...".



Alonso, invece, è in difficoltà: "Poverino, poverino. Apprezzo Fernando come persona, lo stimo come pilota, e mi piacerebbe che tornasse davanti perché è bellissimo lottare contro di lui. Al momento sempre molto difficile che la McLaren possa inserirsi fra i team di vertice".