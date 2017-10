Ricciardo: "Il nostro telaio è il migliore della F1"

5 ottobre 2017

Daniel Ricciardo è pronto a chiudere la stagione in bellezza: "Siamo molto veloci, penso che il nostro telaio sia il migliore in F1". Poi sarà tempo di passare al 2018: "Al 99,99% restero qui in Red Bull, poi il mio contratto scadrà e non ne abbiamo ancora parlato. Quasi certamente dovrei correre. Il prossimo anno speriamo di avere una macchina competitiva sin da subito, abbiamo una buona base da cui partire".

Ricciardo è reduce dal terzo posto in Malesia: "Non vogliamo pensare alla Malesia come un'opportunità persa. Salire sul podio a Sepang è stata comunque una gran cosa. Anche in Giappone puntiamo ad andare sul podio. Se il nostro telaio non è il migliore del circus ci siamo molto vicini e a Suzuka cercheremo di dimostrarlo".



La Red Bull si è avvicinata moltissimo a Mercedes e Ferrari: "Le mie possibilità di vincere il Mondiale sono molto molto esigue, però c'è ancora una possibilità di arrivare tra i primi tre. Bottas possiede un bel vantaggio, ma continuare a batterlo mi renderebbe soddisfatto". Ricciardo ora ha un ritardo di 45 punti sul finlandese della Mercedes.