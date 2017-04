Red Bull, Verstappen: "Nove sorpassi nel primo giro"

9 aprile 2017

Max Verstappen scatenato in Cina: dal sedicesimo posto in griglia è arrivato fino al terzo gradino del podio. Merito di un primo giro capolavoro: "Bellissimo, ho fatto nove sorpassi". Grande impresa per l'olandese della Red Bull: "Non pensavo di arrivare al podio. È stato difficile, ma le gare devono essere così. È stata una delle mie gare migliori, è nella top five. In questa F1 si può sorpassare, questa è una pista perfetta per attaccare".