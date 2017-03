Red Bull, Ricciardo: "Con queste macchine è più facile sbagliare"

25 marzo 2017

Qualifiche negative per la Red Bull in Australia . Daniele Ricciardo è andato a sbattere contro le barriere nel Q3 danneggiando la sua monoposto e forse dovrà sostituire il cambio: "Con queste macchine è più facile sbagliare. Quando perdi il grip è impossibile recuperarlo". Deluso anche Max Verstappen che scatterà quinto: "Di più non potevo fare, questo è il ritardo che mi aspettavo dopo i test. Mi prenderò dei rischi in partenza".

Ora i due Red Bull sono attesi da una gara in rimonta e Verstappen è pronto ad andare all'attacco: "Sarà più difficile sorpassare, per questo la partenza sarà importante e dovrò prendermi dei rischi alla prima curva". Raikkonen e Bottas che lo precedono in griglia sono avvisati. C'è ancora tanto lavoro da fare: "Speravo in qualcosa di meglio, ma le aspettative erano queste. Più del quinto tempo non si poteva fare e lo abbiamo fatto. Un weekend difficile perché non avevo trovato un buon assetto, poi è arrivata la svolta positivo. Il ritardo di un secondo e due decimi? Non è quello che vogliamo, dobbiamo lavorare tanto".



Ancora più negativo Ricciardo che ha concluso le sue qualifiche contro le barriere: " "È più facile sbagliare con queste macchine. Che peccato sbagliare così davanti al pubblico di casa. C'è più grip, ma quando lo perdi sei fuori. Dietro scivolava un po' e non ce l'ho fatta a recuperare: frustrante, oggi non ero perfetto in Q3. Il gap di più di un secondo dalla Mercedes è una sorpresa. Pensavo a mezzo secondo di ritardo: il distacco è troppo, nelle prossime gare proveremo nuove soluzioni".