Raikkonen: "Poco grip, mi sembra un rally"

30 ottobre 2015

"Più che una gara di Formula 1, mi sembra di correre un rally perché si slitta", questo il primo commento di Kimi Raikkonen dopo le prove libere del GP del Messico . Asfalto molto scivoloso e il finlandese della Ferrari ha trovato delle difficoltà: "La pista è bella, ma l'asfalto è troppo scivoloso e le gomme forse sono un po' troppo dure. Sarà una gara complicata anche se il grip migliorerà, ma la situazione è la stessa per tutti".

Sebastian Vettel, invece, ha preferito evitare l'incontro con i giornalisti perché non al meglio della forma fisica. Il tedesco dopo il quinto tempo è andato subito a riposarsi: nessun problema per l'altitudine. Nessun allarme in casa Ferrari.